Europäische Aktionswoche "Speed-Marathon" Kontrolliert wird alles, was einen Motor hat

Wenn es auf den Straßen der Region kracht, dann ist immer öfter überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache. Deshalb schaut die Polizei da gerne mal genauer hin. Unter anderem an einem Aktionstag, am Mittwoch in Mannheim.