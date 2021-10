Mannheimer Bürgermeister Specht bei Europäischer Sicherheitskonferenz

In Nizza ist die Europäische Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Daran hat auch der Erste Bürgermeister und Sicherheitsdezernent der Stadt Mannheim, Christian Specht (CDU), teilgenommen. Es war gleichzeitig der Antrittsbesuch in seinem neuen Amt als Vizepräsident des des Europäischen Forums für urbane Sicherheit (EFUS). Im Rahmen der Konferenz traf Specht unter anderem Tadeusz Truskolaski, den Präsidenten der Union polnischer Metropolen, bei der auch die Mannheimer Partnerstadt Bydgoszcz Mitglied ist. In den Gesprächen ging es um die aktuelle Flüchtlingssituation an der polnischen EU-Außengrenze und um die Möglichkeiten der Kooperation zwischen dem europäischen Netzwerk und den polnischen Großstädten.