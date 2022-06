Zweijähriges Kind in Gartenteich ertrunken

Am Samstag ist in Spechbach (Rhein-Neckar-Kreis) ein zweijähriges Kind in einem Gartenteich ertrunken. Laut Polizei hatte das Kleinkind im Laufe des frühen Samstagmorgen das Haus unbemerkt verlassen. Als die Familie bemerkte, dass das Kind nicht da war, hat eine große Suchaktion begonnen. Etliche Bekannte und Rettungskräfte haben nach dem Kind gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz gewesen. Das leblose Kind wurde schließlich in einem Gartenteich gefunden. Ein sofort hinzugeeilter Notarzt konnte nur noch den Tod des Kindes feststellen. Zu den genauen Hintergründen des Unglücks hat das Polizeipräsidium Mannheim die weiteren Ermittlungen aufgenommen.