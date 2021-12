per Mail teilen

Die SPD hat die 92-jährige Mannheimerin Karla Spagerer in die Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten berufen. Damit wird die Seniorin am 13. Februar über den künftigen Amtsinhaber mitentscheiden. Karla Spagerer ist eine der wenigen noch verbliebenen Zeitzeuginnen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges. Sie hat in vielen Vorträgen über ihre Erlebnisse berichtet und setzt sich für den Kampf gegen Rechts ein.