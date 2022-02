SPD Kreisvorstand stellt Forderungen an Ex-Kanzler Schröder

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat der Kreisvorstand der SPD Heidelberg Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder dazu aufgefordert, unverzüglich von seinen Ämtern bei Rosneft und Nord Stream zurückzutreten. Außerdem soll er die Nominierung für den Aufsichtsrat bei Gazprom ablehnen. Die SPD als Friedenpartei habe eine klare Haltung, die von allen SPD-Größen unterstützt werden müsse, heißt es in einer Mitteilung. Desweiteren fordert der Kreisvorstand die Bundes- SPD dazu auf, ein Ausschlussverfahren von Schröder zu prüfen, sollte dieser sich nicht von Putin distanzieren. Die Verteidigung eines Kriegsverbrechers sei, so der Kreisvorstand, mit der Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands unvereinbar.