per Mail teilen

Die SPD-Fraktionen in den Städten Mannheim, Ludwigshafen und Viernheim (Kreis Bergstraße) fordern ein einheitliches und länderübergreifendes Vorgehen im Umgang mit dem Lockdown. In einer gemeinsamen Erklärung sprechen sich die drei Fraktionen dafür aus, nach dem Lockdown für alle die gleichen Öffnungsperspektiven zu schaffen. In der Metropolregion Rhein-Neckar mit Nachbarkommunen aus drei Bundesländern müssten einheitliche Regeln dafür sorgen, dass es zeitgleich zu geordneten Öffnungen komme. Zudem fordern die Fraktionen mögliche Lockerungen rechtzeitig anzukündigen, damit Geschäfte und Unternehmen planen können.