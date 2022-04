In Mannheim ist der Spatenstich für das neue SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen erfolgt. In der Mannheimer Neckarstadt werden rund 90 Mitarbeitende multimediale Inhalte für die Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar erstellen. Das neue Studiogebäude am Hermann-Heimerich-Ufer wird Ende 2023 in Betrieb gehen. Die Baukosten betragen 16,3 Millionen Euro.