Innenminister Thomas Strobel und Oberbürgermeister Marcus Zeitler setzen in Hockenheim den symbolischen Spatenstich für das sogenannte Quartier Auchtergrund. Darin wird unter anderem die neue Rettungswache untergebracht. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes bezeichnet das Quartier als ein Modellprojekt für die Region, möglicherweise auch für ganz Baden-Württemberg. Denn neben einer modernen Rettungswache werde hier auch der DRK-Ortsverein, eine Wohnungslosenunterkunft und die Hockenheimer Tafel untergebracht. Damit löse sich auch ein Problem der Stadt: Bislang seien Wohnungslose in Containern am Rande Hockenheims untergebracht, nun erhalten sie im neuen Quartier Unterkunft und Betreuung durch ausgebildete Fachkräfte. Dabei werde auf die Situation und die Gründe für die Obdachlosigkeit eingegangen. Also z.B. psychische Krankheiten, Pflegebedürftigkeit und Alter. Der Neubau soll 5,5 Millionen Euro kosten.