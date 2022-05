In Heidelberg wird am Mittwoch der Startschuss für einen neuen Wirtschaftsstandort gegeben: Im Bieth in Heidelberg-Kirchheim sollen sich auf über 6.500 Quadratmetern explizit fünf neue Handwerksbetriebe ansiedeln. Der Handwerkerhof sei in enger Absprache mit der Stadt Heidelberg entstanden, heißt es in einer Mitteilung.