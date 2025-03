Die Sparkasse Rhein Neckar Nord mit Sitz in Mannheim hat aufgerüstet. Und hat im Kampf gegen Geldautomatensprenger eine Runde gewonnen - mit neuer DNA-Sicherheitstechnik.

Die Sparkasse in Mannheim wehrt sich mit neuer Technik gegen das Sprengen ihrer Geldautomaten in der Rhein-Neckar-Region. Vier Jahre es her, dass Täter einen Bankautomaten der Sparkasse Rhein Neckar Nord in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) in Visier genommen hatten. Es flogen die Fetzen, der Automat ging zu Bruch: Die Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen mit dem Schrecken davon.

Aber die Schäden sind bei solchen Überfällen enorm. Das liegt vor allem daran, dass die Täter Fest-Sprengstoffe und nicht nur eingeleitetes Gas benutzen. Auch bei einem Überfall auf den Geldautomaten der Sparkasse im Marktkauf in Weinheim war der Schaden immens.

Tinte und zusätzlich synthetische DNA in Geldautomaten

Bisher sollen die Automaten bei einer Sprengung das Geld mit Tinte markieren, um die Scheine unbrauchbar zu machen. Weil das nicht reicht, kommt synthetische DNA hinzu - kleinste Partikel, die freigesetzt werden und später eindeutig identifiziert werden können, wie Jérôme Emler erklärt. Er leitet die IT-Abteilung der Sparkasse Rhein Neckar Nord.

"Kontaminieren" nennt Emler die Markierung, gesundheitlich ist das aber ungefährlich.

Bargeld unverzichtbar in Deutschland

Die Sparkasse Rhein Neckar Nord hat die Zahl der Geldautomaten nicht verringert. Knapp 40 sind es weiter in den Filialen und an Einzelstandorten. Es sei zwar teuer, Bargeld in dieser Form vorzuhalten, zu sichern und die Geldautomaten damit zu versorgen, erklärt Pressesprecher Rico Fischer. Aber für die Sparkassen gerade in Deutschland mit seiner Bargeld-Kultur sei das ein unverzichtbarer Kundenservice.

Im September 2023 gab es einen letzten erfolglosen Versuch einer Sprengung im Marktkauf in Weinheim. Die synthetische DNA benetzte die Täter. Sie zogen ohne Beute ab.

Es ist an unseren Automatenstandorten so, dass es für Sprenger unattraktiv ist, denn sie werden hier nichts rausholen - und am besten spricht sich das rum.

Der Geldautomat der Sparkasse Heidelberg in der Bahnstadt wurde in der Nacht auf den 23. Februar 2024 gesprengt SWR Heiko Wirtz

Sparkasse Heidelberg hat Standortzahl reduziert

Die Sparkasse in Heidelberg ist einen etwas anderen Weg gegangen und hat damit auch zunächst einmal Erfolg: Zehn Standorte wurden geschlossen. Dabei hat das Landeskriminalamt die Sparkasse beraten. Dicht gemacht wurden Standorte in der Nähe von Autobahnen mit schnellen Fluchtwegen. Denn die Sprenger, laut Polizei meist Banden aus den Niederlanden, wollen schnell zuschlagen und innerhalb von Minuten wieder verschwinden.

Zahlen und Fakten rund um Automatensprengungen In Baden-Württemberg ist die Zahl der Geldautomatensprengungen in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. 2015 waren es noch wenige Fälle, 2023 aber bereits 42 Überfälle, und dieser Trend setzte sich im Jahr 2024 mit ebenfalls 42 Geldautomatensprengungen fort. Bundesweit ist die Zahl der Geldautomatensprengungen laut Bundeskriminalamt nach einem sprunghaften Anstieg in den Vorjahren leicht rückläufig: 2023 gab es 461 Fälle, während es 2022 noch 496 waren. Die Täter setzen vermehrt feste Explosivstoffe ein. Das führt zu großen Sachschäden. Polizei und Justiz haben in den vergangenen Jahren versucht, Täter zu fassen. Es gab auch einige Erfolge. Im Februar 2023 gelang es den Ermittlungsbehörde zum Beispiel, neun Verdächtige in den Niederlanden festzunehmen, die für über 50 Automatensprengungen in Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen verantwortlich gemacht werden. Bei einem großen Strafprozess im Frühjahr 2024 vor dem Landgericht Bamberg waren 16 Männer aus den Niederlanden und Belgien angeklagt, die Millionen Euro erbeutet haben sollen.

Verfärbte Geldscheine aufgetaucht

Das Einfärben der Geldscheine hat für die Polizei einen positiven Effekt. Ab und zu könne so Geld aus den Raubzügen sichergestellt werden, erzählt Jérôme Emler. Vor Kurzem wollte ein Mann solche Scheine in einer Filiale in Mannheim bei der Sparkasse einzahlen.

Es zeigt sich, dass die Täter in Gegenden mit weniger gut gesicherten Geldautomaten ausweichen. So gab es in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr bereits mindestens acht Automatensprengungen.