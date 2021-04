In Schwetzingen wird am Samstag die Spargelsaison eröffnet - mit dem ersten Anstich auf dem Feld, der dieses Jahr wegen Corona im kleinen Rahmen stattfinden muss. Mit dabei sind Spargelkönigin Anna I., Spargelbäuerin Sonja Schäufele, Sternekoch Daniel Schimkowitsch aus Deidesheim und Oberbürgermeister René Pöltl. Die Erntehelfer seien inzwischen alle eingetroffen, so Pöltl. Sie haben bislang aber noch wenig zu tun, da die Nächte in der Region noch zu kalt und die Spargelmengen dadurch noch zu gering sind.