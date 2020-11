Der Heidelberger Gemeinderat hat am Donnerstagabend Stefanie Jansen zur neuen Sozialbürgermeisterin gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Joachim Gerner an, der im Januar in den Ruhestand geht. Jansen ist von der SPD für das Amt vorgeschlagen worden und selbst Parteimitglied. Die 52-jährige Heidelbergerin war bisher beim Rhein-Neckar-Kreis Dezernentin für Jugend und Soziales. Besondere Herausforderungen sieht sie unter anderem im Ausbau der Kindertagesbetreuung, der Digitalisierung von Schulen und der Chancengleichheit aller Gruppen in der Stadtgesellschaft.