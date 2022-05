per Mail teilen

Die musikalische Kundgebung "Sound of Peace" geht am Sonntag ab 17 Uhr im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses über die Bühne. Veranstalter sind die Vereine "Mannheim sagt Ja!" und "Mannheim Hilft Ohne Grenzen". Die Teilnehmer wollen ein Zeichen für Demokratie, Menschlichkeit und gegen den Krieg in der Ukraine setzen. Mit dabei sind unter anderem Sänger Joris, die Busters und Laith Al Deen.