Kostenloses Essen für obdachlose Straßenkinder im Bauwagen - das ist die Idee des Mannheimer Projekts "Soulkitchen". Aber dahinter steckt noch viel mehr.

Längst nicht alle Kinder und Jugendlichen in der Mannheimer Neckarstadt bekommen mittags ein warmes Essen. Manche haben noch nicht mal ein richtiges Zuhause. Für sie gibt es seit einigen Wochen ein neues Angebot: "Soulkitchen"

"Soulkitchen" bekocht und berät Kids, die nicht so richtig wissen, mit wem sie über ihre Sorgen reden sollen. Das Projekt auf einem Gelände in der Mannheimer Neckarstadt wird von einem Verein namens "Pow e.V." verwaltet. Dort können sich Bewohner des Stadtteils, vor allem aber Jugendliche, treffen.

Eine warme Mahlzeit als Türöffner für die Seele

Über eine warme Mahlzeit will das Team von Soulkitchen mit den Kids ins Gespräch kommen. Vor allem mit denen, die auf der Straße leben. Durch Corona sei es noch schwerer als sonst, an sie ranzukommen, weil sie nicht mehr an den üblichen Treffpunkten seien, sagen die Intitiatoren.

Die Idee dazu hatte Toni Sousa, ein Koch aus einem nahen Restaurant, der dem Verein Pow e.V. seine Hilfe anbot. Denn Pow macht sonst auf dem Platz neben der alten Feuerwache Angebote für Jugendliche. Das große Ziel: Eine Rückkehr in einen normalen, altersgerechten Alltag.