Nach Tod einer Frau in Sinsheim: Sonderkommission aufgelöst

per Mail teilen

Im Fall der getöteten Frau aus Sinsheim ist die Sonderkommission jetzt aufgelöst worden. Der beschuldigte Ehemann sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Die Frau war am Abend des 23. Juni tot in ihrem Auto in einem Sinsheimer Gewerbegebiet entdeckt worden. Die Obduktion ihrer Leiche ergab, dass sie gewaltsam zu Tode kam.

Sonderkommission "Hecke" aufgelöst

Die Polizei hatte eine Sonderkommission mit dem Namen Hecke aus 69 Polizistinnen und Polizisten gebildet. Die Sonderkommission ist aufgelöst worden, aber die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen sowie zu einem möglichen Motiv gehen weiter, sagte ein Polizeisprecher dem SWR auf Anfrage.

Ehemann unter Tatverdacht

Unter dringendem Tatverdacht steht der 66-Jährige Ehemann der ermordeten 64-jährigen Frau. Er sitzt nach Angaben der Polizei wegen Mordverdachts weiter in Untersuchungshaft.

Ermittlungen gehen weiter

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen sowie zu einem möglichen Motiv dauern zurzeit noch an. Das Dezernat für Kapitalverbrechen in Heidelberg werte aktuell die vorhandenen Spuren aus dem Wohnhaus des Ehepaares aus.

Falsche Behauptung Facebook-Gruppe

Die Polizei schreibt zu Spekulationen in dem Fall: "Die von einer großen Tageszeitung aufgebrachte Behauptung, das Tatopfer sei Mitglied einer Facebook-Chatgruppe gewesen, hat sich als ebenso falsch herausgestellt wie die Behauptung, die Tat hänge in irgendeiner Weise mit dieser Facebook-Gruppe zusammen."