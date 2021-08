Der Sommer ist für die Landwirtschaft deutlich zu nass gewesen. Für Landwirte in der Region in ungünstigeren Lagen ist es eine schwierige Ernte.

In der Rheinebene sind viele Äcker schon abgeerntet. Das gilt allerdings nicht für die Landwirtschaft in etwas höheren Lagen oder an ungünstigeren Orten. Es wird insgesamt eine weniger gute Getreideernte, sagt Wolfgang Guckert, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Rhein-Neckar.

Im eigenen Betrieb beziffert er die Ausfälle auf 20 bis 25 Prozent. Damit liegt er unter dem durchschnittlichen Ertrag für den Rhein-Neckar-Kreis in diesem Sommer, der durch Schätzungen ermittelt wird.

Sommer 2021 war Berg- und Talfahrt

Bei den anderen rund 1.200 Landwirten in der Region liege der Ernteertrag rund 10 bis 15 Prozent unter dem eines normalen Jahres. Der Sommer 2021 war eine Berg- und Talfahrt. Im April gab es noch Frost. Dann kam der Mai und mit ihm eine gute Phase, die zunächst Hoffnung machte.

Vor allem Wärme hat gefehlt

Die feuchte Witterung der folgenden Monate machte dann allerdings einen Strich durch die Rechnung. Juni und Juli waren zu feucht. Was in den beiden Jahren zuvor an Regen gefehlt hat, das war 2021 zu viel. Vor allem Wärme hat gefehlt: Im Mähdrescher kam weniger an.

Hoffnung auf höhere Getreidepreise

Die Landwirte hoffen jetzt, so Guckert, auf höhere Getreidepreise, die zumindest einen Teil der Verluste ausgleichen könnten.

Für den Mais sieht es dagegen bisher ganz gut aus. Wie die Maisernte ausfällt, wird sich abschließend allerdings erst Ende September, Anfang Oktober zeigen.