Friedens-Kundgebungen in der Region

Mit einem interreligiösen Friedensgebet haben am Samstag Bürgerinnen und Bürger vor dem Rathaus in Viernheim (Kreis Bergstraße) der notleidenden Bevölkerung in der Ukraine gedacht. Die Organisatoren wollten mit dem Angebot ihre Solidarität zum Ausdruck bringen und ein Zeichen für mehr Frieden setzen. Am Sonntag lädt ein breites Bündnis zu einer Friedenskundgebung in Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein. Sie findet ab 14 Uhr im Hof der Friedrich-Ebert-Schule statt. In Speyer soll es am Sonntagabend wieder eine Lichterkette in der Fußgängerzone geben. Bei einer ähnlichen Aktion vor zwei Wochen hatten sich hier über 3.000 Menschen versammelt, um gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine zu demonstriert.