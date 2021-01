Aktivistinnen und Aktivisten wollen mit einem Protestcamp vor dem Heidelberger Rathaus für eine Woche auf die Situation von Flüchtlingen in europäischen Lagern aufmerksam machen. Die Bilder und Berichte über Flüchtlingslager an den EU-Außengrenzen sind ernüchternd. Immer wieder sorgen Krankheiten, Brände oder die durch Corona zusätzlich belastende Situation in den Lagern für Aufsehen. Beispielsweise in Griechenland. Gegen die Politik, die diese Flüchtlingssituation mitverantwortet, richtet sich der Protest der Aktivistinnen und Aktivisten in Heidelberg. Mit ihrem sogenannten Solicamp wollen sie auf die Situation der Menschen in diesen Lagern hinweisen. Flankiert wird die Aktion durch Präsenz in den sozialen Medien.