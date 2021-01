Nach dem tödlichen Angriff auf seinen Vater in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) am Freitagabend sitzt ein 35-Jähriger wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der mutmaßliche Täter soll seinen Vater nach einem Streit in dessen Wohnung getötet haben. Wie genau die tödlichen Verletzungen am Kopf entstanden, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Warum es zum Streit kam, ist ebenfalls noch unklar. Der Sohn soll stark alkoholisiert gewesen sein. Ein Atemtest ergab einen Alkohol-Wert von fast drei Promille. Nach der Attacke alarmierte der 35-Jährige selbst den Rettungsdienst, die versuchte Wiederbelebung blieb allerdings erfolglos. Das Amtsgericht erließ wegen Fluchtgefahr Haftbefehl wegen Verdachts des Totschlags.