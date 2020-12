Ein 32-jähriger Mann hat in der vergangenen Nacht in Sulzbach einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Er war mit einem vermeintlichen Sturmgewehr an einer Bushaltestelle gestanden. Eine Zeugin hatte gegen 23:30 Uhr die Polizei alarmiert, sie daraufhin etliche Kräfte vor einem Mehrfamilienhaus zusammenzog. Dort war der Mann in der Zwischenzeit hingegangen, er befand sich im Erdgeschoss und hantierte laut Polizei mit der Waffe. Das Sonder-Einsatzkommando verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung und nahm den Mann schließlich im Hinterhof fest. Er leistete keinen Widerstand. Die Waffe entpuppte sich als Softair-Gewehr. Der 32-Jährige kam in eine Psychiatrie.