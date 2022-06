Immer weniger Auszubildende

Die Lage am Ausbildungsmarkt in der Region ist weiter angespannt. Viele Lehrstellen im Handwerk sowie in der Industrie, Handel und Dienstleistungen bleiben unbesetzt - das haben die IHK Rhein-Neckar und die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mitgeteilt. Demnach geht die Zahl der gemeldeten Bewerber für Ausbildungsberufe weiter zurück, so IHK-Präsident Manfred Schnabel. Es seien noch rund 4.000 offene Lehrstellen in der Region Rhein-Neckar und Odenwald zu besetzten. Die offenen Stellen beziehen sich auf die kaufmännischen und die gewerblich-technischen Berufe. Besonders besorgniserregend sei der Rückgang der Bewerber bei den MINT-Berufen: Die IHK habe ein Minus von 10% an Bewerbern im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Ein Grund für den stetigen Rückgang der Bewerber in den Ausbildungsberufen ist laut IHK-Präsident, die geringe Wertschätzung die Ausbildungsberufe in der Gesellschaft genießen. Hier sei ein Imagewandel nötig - z.B. durch das aktive Werben in Schulen, dass Ausbildung ebenso viel zähle wie ein Studium.