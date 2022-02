Mehrere Kommunen bekommen neue Sirenen gefördert

per Mail teilen

Im Regierungsbezirk Karlsruhe bekommen weitere 19 Kommunen eine Förderung zum Aufbau von Sirenenanlagen. Im Rhein-Neckar-Kreis erhalten Altlußheim, Heddesheim, Meckesheim und Neckargemünd Geld; es geht um Summen von 21.000 bis 104.000 Euro. Im Neckar-Odenwald-Kreis profitiert Schefflenz von der Förderung. Für das Sirenenförderprogramm hat der Bund den Kommunen in Baden-Württemberg rund 11,2 Millionen Euro aus dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket zur Verfügung gestellt. In einer ersten Tranche hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe im Dezember 2021 bereits 28 Kommunen eine Förderung bewilligt. Die Bewilligungsbescheide sollen in den kommenden Tagen verschickt werden.