Kultur- und Ehrenpreis: Sinti und Roma ehren Holocaust-Überlebende

Maro Preisverleihung: Barbara LochbihlerKultur- und Ehrenpreis der Sinti und Roma 2021: Die diesjährige Preisträgerin für den Bereich Politik ist: Barbara Lochbihler! Barbara Lochbihler war bis 2019 Vizepräsidentin des Menschenrechtsausschusses im Europäischen Parlament und setzt sich gegen institutionellen Antiziganismus ein. Sie war Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland und Generalsekretärin der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit in Genf. Aktuell ist sie als gewählte Expertin im UN-Ausschuss gegen Verschwindenlassen aktiv und betätigt sich u.a. als Lehrbeauftragte an der FAU Erlangen-Nürnberg. Nähere Informationen zur Preisverleihung am 20.9. um 18:30 Uhr im RomnoKher Mannheim https://www.facebook.com/events/1437622933273722?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D