Romani Rose aus Heidelberg ist Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma und hat mit Erfolg gegen ihre Diskriminierung gekämpft.

Romani Rose ist der Repräsentant einer vielfach verfolgten deutschen Minderheit. Der gebürtige Heidelberger sorgte für Wiedergutmachung und die Anerkennung seiner Volksgruppe als deutsche Minderheit.

75. Geburtstag von Romani Rose

Das Land Baden-Württemberg hat mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg einen Staatsvertrag abgeschlossen. Am Donnerstag feiert Romani Rose in Heidelberg seinen 75. Geburtstag im engsten Kreis seiner Familie.

Der Jubilar hat noch viel vor und will eine weitere Amtszeit absolvieren, auch um den Neubau des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg zu begleiten.