Polizeipräsidium Mannheim zieht positive Bilanz des Sicherheitstags

Das Polizeipräsidium Mannheim hat eine positive Bilanz des Sicherheitstags vom vergangenen Dienstag gezogen: An der Aktion haben sich insgesamt fünf Bundesländer beteiligt.

An dem Sicherheitstag haben neben Baden-Württemberg auch Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und das Saarland teilgenommen. Auch das Polizeipräsidium Mannheim hatte umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Sowohl in Mannheim und Heidelberg, als auch im Rhein-Neckar-Kreis haben Kontroll-, Ermittlungs- und Präventionsmaßnahmen stattgefunden.

Hunderte Beamte im Einsatz

Rund 250 Einsatzkräfte hatten sich auf insgesamt 27 Kontrollstationen verteilt, so die Polizei. An acht Kontrollstellen sind mehr als 300 Fahrzeuge überprüft worden. 37 Menschen seien angehalten worden, nach denen aktuell öffentlich gefahndet wurde, hieß es. Vier von ihnen kamen ins Gefängnis. Bei weiteren Kontrollen wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Oder unzureichend gesicherte Ladung beanstandet. Außerdem stellten die Beamten sechs Verstöße gegen das Waffengesetz fest und stellten mehrere vermutlich gefälschte Führerscheine fest.

Großkontrolle an der A6 erfolgreich

An der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd waren alleine 40 Beamte im Einsatz. 112 Fahrzeuge wurden kontrolliert, meistens LKW, sowie rund 300 Personen. 15 Strafverfahren sind im Anschluss eingeleitet worden. Mit dabei waren unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz (verbotene Messer und ein Wurfstern), aber auch Lenkzeiten, die überschritten wurden, mussten die Beamten oft beanstanden. Außerdem sind Haftbefehle gegen zwei Männer vollstreckt worden, die von rheinland-pfälzischen Behörden wegen verschiedener Straftaten in den polizeilichen Fahndungssystemen ausgeschrieben waren, so die Polizei.

"Hier an der Raststätte Kraichgau-Süd geht es um eine ganzheitliche Kontrolle."

Einsatzleiter Holger Behrendt vom Polizeipräsidum Mannheim SWR

Skurrilitäten: Pappe statt Rückscheibe

Erstaunen bei drei Beamten, als sie ein Fahrzeug mit einem spanischen Kennzeichen kontrollierten: Eine Seite der Heckscheibe war durch Pappe ersetzt worden. Im Laderaum hatte der Fahrzeugführer sämtliche Baumaterialien mehr oder weniger in das Auto gestopft: Unter anderem eine ungesicherte Schubkarre.

Im Inneren des PKW befinden sich sämtliche Baumaterialen. Eine Schubkarre steht hochkant, die Materialen sind nicht gesichert. SWR

Kontrollen auch in Bussen und Bahnen

Fast 50 Bedienstete der Rhein-Neckar-Verkehrs-GmbH (rnv) hatten mit Polizei-Unterstützung aus Weinheim und Ladenburg (beide Rhein-Neckar-Kreis) über 4.000 Personen in der Linie 5 kontrolliert. 265 von ihnen waren ohne gültigen Fahrschein unterwegs. Das entspricht einer Quote von fast sieben Prozent, so die Polizei. Daneben wurden zusätzlich zwei Drogenverstöße geahndet und drei Personen ermittelt, die bei der Kontrolle falsche Namen angegeben hatten.