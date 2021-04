Glück im Unglück am Dienstag in Sinsheim: Laut Polizei kam eine 84-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und zerstörte dabei ein Wartehäuschen des ÖPNV. Glücklicherweise hielten sich dort zum Unfallzeitpunkt keine Personen auf, so die Polizei. Die Seniorin wurde verletzt in eine Klinik gebracht.