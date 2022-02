Staatsanwaltschaft Heidelberg erhebt Anklage wegen Mordes

per Mail teilen

Im Februar dieses Jahres soll ein 14-Jähriger in Sinsheim-Eschelbach (Rhein-Neckar-Kreis) einen 13-jährigen Jungen erstochen haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Anklage wegen Mordes

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat jetzt bekanntgegeben: Sie hat Anklage wegen Mordes erhoben. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei seien mit erheblichem Aufwand geführt worden. Diese haben zu dem hinreichenden Tatverdacht geführt, dass der 14-Jährige sein 13 Jahre altes Opfer hinterrücks mit mehreren Messerstichen getötet hat, so die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Der Angeschuldigte sei dabei einem detaillierten Tatplan gefolgt, den er schon geraume Zeit zuvor entworfen habe.

Sein Motiv: Eifersucht

Der Jugendliche habe unter anderem wegen seiner Eifersucht auf das Tatopfer um die Gunst eines Mädchens so gehandelt. Sachverständige seien außerdem zu dem Schluss gekommen, dass der 14-Jährige das Unrecht seiner Tat einsehen konnte. Dem Jugendlichen droht nach dem Jugendstrafrecht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Die Tat hatte landesweit für Entsetzen und großes Medieninteresse gesorgt.

Opfer gezielt in den Wald gelockt

Der 13-Jährige sei im Februar zu einem Treffpunkt an einem Waldrand gelockt worden, so die Polizei. Nach einer "gewissen Wegstrecke" soll der 14-Jährige auf den Jungen eingestochen haben. Als Tatwaffe hatte er ein Küchenmesser genutzt. Der Jugendliche war mit dem Messer in der Hand neben der Leiche des Jungen festgenommen worden.

Familie und Freunde hatten am Tatort in Sinsheim-Eschelbach Kerzen und Blumen hingestellt. SWR

Über die Schuldfähigkeit wurde viel spekuliert

Spekulationen hatte es vor allem nach den Berichten gegeben, dass der 14-Jährige bereits vier Monate vor der Tat in Eschelbach einen Mitschüler in Östringen mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Laut dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises war der Jugendliche danach mehrere Wochen stationär in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht.

14-Jähriger voll schuldfähig

Jetzt ist der Junge von Sachverständigen begutachtet worden. Ergebnis laut Staatsanwaltschaft: Es kann davon ausgegangen werden, dass der angeschuldigte Jugendliche bereits strafrechtlich verantwortlich war, dass er also nach seiner „sittlichen und geistigen Entwicklung“ reif genug war, das Unrecht einer solchen Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Das bedeutet, dass es keine geringere Strafe wegen verminderter Schuldfähigkeit geben wird.

Und so geht es weiter

Jetzt überprüft zunächst das Landgericht Heidelberg die Anklage, ob sie plausibel ist. Das ist normal in einem solchen Prozess. Wenn die Richter das auch so sehen, wird das Hauptverfahren eröffnet: Ein Mordprozess vor der Jugendkammer des Landgerichts. Die Jugendkammer entscheidet, wann das Hauptverfahren eröffnet wird. Bis zu seiner Verurteilung gilt der 14-Jährige als unschuldig.