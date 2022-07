Polizei sucht weiter Zeugen zu Gewalttat an 64-Jähriger

Mit Plakaten und Passantengesprächen in der Sinsheimer Innenstadt (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Polizei bis zum Samstagnachmittag nach weiteren Zeugen im Fall einer getöteten Frau gesucht. Die 64-Jährige war vor gut einer Woche tot in ihrem Auto in einem Sinsheimer Gewerbegebiet gefunden worden. Nach der Obduktion war klar, dass sie gewaltsam ums Leben gekommen ist. Die Polizei sucht nach eigenen Angaben nach Personen, die die Frau am 23. Juni gesehen haben. Außerdem sei der Verbleib der Brille des Opfers noch unklar. Von der Auswertung der Aktion am Samstag versprechen sich die Ermittler weitere Hinweise, die eventuell eine Rekonstruktion der Ereignisse ermöglichen.