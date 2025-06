Ein Mann ist in einem Sinsheimer Freizeitbad von einem Boot gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Einen Tag später erlag der Mann seinen Verletzungen in einem Krankenhaus.

Ein 55 Jahre alter Mann ist am Mittwoch im Freizeitbad "Badewelt" in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Saunaboot gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Am Donnerstag starb der Mann in einem Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann sei, so die Polizei, mit dem Boot im Saunabereich auf einem "Thermensee" unterwegs gewesen und soll während des Anlegevorgangs zwischen Anlegestelle und Boot gestürzt sein. Er war nach dem Sturz aufgrund seiner Verletzungen nicht mehr ansprechbar.

Sturz von Saunaboot, erfolglose Reanimation

Badegäste und später auch Rettungskräfte versuchten dann, den Mann wiederzubeleben - allerdings ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte transportierten den Mann per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Dort starb er einen Tag später. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln. Eine Mitarbeiterin der Badewelt sagte dem SWR, seit dem Vorfall am Mittwoch sei das Saunaboot "wegen Überprüfung" geschlossen. Weitere Angaben machte sie nicht.

"Erstes eigenständig fahrendes Saunaboot"

Im Internet wirbt die "Badewelt" in Sinsheim mit einem "weltweit ersten eigenständig fahrenden Saunaboot", das auf einem "thermeneigenen Natursee" unterwegs sei. Eine Fahrt mit dem Saunaboot, auf dem Platz für bis zu 25 Personen ist, dauert demnach 15 Minuten.