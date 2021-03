Der gewaltsame Tod eines 13 Jahre alten Jungen in Sinsheim-Eschelbach, der mutmaßlich von einem 14-Jährigen erstochen wurde, hat die Rhein-Neckar-Region aufgewühlt. Auch in der Schule, die das Opfer besuchte, ist die Trauer groß.

In der Kraichgau-Realschule versuchen die Lehrkräfte und die Schüler die Gewalttat zu verarbeiten. Die Leitung der Schule in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) möchte sich nicht zur Trauerverarbeitung äußern, teilte sie dem SWR mit.

In der Schule des Opfers gibt es einen virtuellen und einen realen Trauerraum SWR

Gemeinsames Trauertreffen der 6. Klasse der Kraichgau-Realschule in Sinsheim

Sie veröffentlichte aber im Internet ihre Anteilnahme in Form eines Briefes. Darin heißt es, dass die 6. Klasse, in der der 13-jährige Mitschüler war, Ende Februar zusammengekommen sei, um gemeinsam zu trauern.

Bundesweit errang Sinsheim-Eschelbach traurige Berühmtheit durch Gewalttat SWR

Virtueller und realer Trauerraum in der Schule

Neben dem virtuellen Trauerraum, der nur von Schülern mit Zugangsdaten besucht werden kann, besteht laut Schule noch die Möglichkeit, in einem realen Trauerraum im Schulgebäude Abschied von dem Jungen zu nehmen. Ein "Raum der Stille", der an Schul-Präsenz-Tagen besucht werden kann. In diesem Raum können die Schülerinnen und Schüler Erinnerungen an das Opfer aufschreiben. Diese Botschaften will die Schule dann an die Familie des Opfers weiterleiten.

Tatverdächtiger 14-Jähriger bestreitet die Tat

Der dringend tatverdächtige 14-Jährige hat die Tat laut Staatsanwaltschaft Heidelberg bestritten. Die Ermittler beleuchten bei ihren Untersuchungen auch die Rolle des Mädchens, um das es Eifersuchts-Streitigkeiten der beiden Jungen gegeben haben soll. Da es sich um ein Kind handele, würden dazu keine näheren Auskünfte erteilt. Der 14-Jährige war mit einem Küchenmesser in der Hand neben der Leiche des Jungen und dem Mädchen im Stadtteil Eschelbach festgenommen worden.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg dauern an

Die Ermittlungen zu der Gewalttat dauern an. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg teilte am Donnerstag auf SWR-Anfrage mit, es sei "in naher Zukunft nicht zu erwarten", dass die Behörde zu Einzelheiten der Ermittlungen Stellung nehme. Zuerst müssten die "gewonnenen Erkenntnisse" zusammengefasst und "in ihrer Gesamtheit bewertet" werden. Dies sei noch nicht der Fall.