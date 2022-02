Nibelungen mal anders: Siegfried-Rap in Mannheim

Das Stück „Die Jungfrau von Orleans“ in der Inszenierung von Ewelina Marciniak am Nationaltheater Mannheim wird zum Theatertreffen 2022 in Berlin eingeladen. Das gab die Jury des Theatertreffens in einer digitalen Pressekonferenz am 3. Februar bekannt. Das Theatertreffen findet dieses Jahr vom 6. bis 22. Mai statt. Zehn bemerkenswerte Inszenierungen werden jedes Jahr von einer unabhängigen Jury aus rund 400 Aufführungen im deutschsprachigen Raum ausgewählt und eingeladen. mehr...