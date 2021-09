Siegfried Kollmar leitet Polizeipräsidium Mannheim

Das Mannheimer Polizeipräsidium hat einen neuen Präsidenten. Siegfried Kollmar (59) leitet ab sofort das größte Polizeipräsidium in Baden-Württemberg.

Siegfried Kollmar löst Andreas Stenger ab, der im Frühjahr als Chef des Landeskriminalamts nach Stuttgart wechselte. Stenger hatte schon zuvor dort gearbeitet. Der Neue In Mannheim ist eine Haus-Lösung. Kollmar was als Chef der Kriminalpolizei bereits seit 2018 Vizepräsident.

Siegfried Kollmar im Gespräch mit SWR-Moderator Holger Neumann

Bekenntnis zur Region

Kollmar ist seit 1979 bei der Polizei. Im Gespräch mit dem SWR sagte er, er freue sich, dass er das größte Polizeipräsidium im Land führen dürfe. Er kenne die Strukturen, die kommunalpolitischen Vertreterinnen und Vertreter und fühle sich in der Region wohl.

"Ich habe mich hochgearbeitet bis zum Polizeipräsidenten. Das ist eine tolle Sache für mich. Ich freue mich riesig über das Vertrauen."

Das Mannheimer Polizeipräsidium ist für rund eine Million Menschen zuständig. Es hat 17 Reviere, 27 Polizeiposten und die Autobahnpolizei.

Kollmars Vorgänger: Andreas Stenger, jetzt Präsident des LKA in Stuttgart. SWR

Polizei muss sich weiterentwickeln

Siegfried Kollmar will jetzt erst einmal die großen Bauprojekte wie das Führungs- und Lagezentrum in Heidelberg zu Ende bringen. Im kommenden Jahr könnte das Haus bezogen werden. Außerdem möchte er ein Haus des Jugendrechts für Heidelberg prüfen lassen. 2022 könnte das soweit sein. Sein generelles Ziel lautet: Die Polizei solle keine verstaubte Behörde sein, sondern sich weiterentwickeln.

Siegfried Kollmar ist seit 1979 bei der Polizei in der Region, mit Ausnahme eines Jahres als Referent im Innenministerium. Hier bei der Pressekonferenz im Fall des getöteten Jungen in Sinsheim. SWR

Der "Herr Wachtmeister" von H4

Kollmar hat als Polizeiwachtmeister in der Polizeiwache H4 in den Mannheimer Quadraten angefangen. Das sei die Zeit gewesen, als er noch als "Herr Wachtmeister" angesprochen wurde. Dann kam der Wechsel zur Kriminalpolizei. Der lange Dienstweg führte ihn jetzt an die höchste Stelle als Polizeipräsident.

Er erinnert sich an spektakuläre Fälle in seiner Dienstzeit, wie den Amoklauf in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis), oder die Amokfahrt in Heidelberg. Die "schlimmste" Tat gebe es aber für ihn nicht, "weil jede Straftat schlimm genug ist".