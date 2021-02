13-Jähriger in Sinsheim aus Eifersucht ermordet?

Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft 13-Jähriger in Sinsheim aus Eifersucht ermordet?

Der 13-Jährige, der am Mittwoch bei Sinsheim-Eschelbach (Rhein-Neckar-Kreis) tot aufgefunden wurde, wurde mit mehreren Messerstichen getötet. Das berichtete die Polizei in einer Pressekonferenz. Der 14-jährige mutmaßliche Täter sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Tatwaffe war ein Küchenmesser.