Sieben Verletzte nach Frontalzusammenstoß zwischen Kleinbus und Auto bei Leimen

Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte im Rhein-Neckar-Kreis: Nach dem Unfall muss die B3 komplett gesperrt werden, sieben Verletzte müssen versorgt werden.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einem Auto auf der B3 bei Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Sonntag sieben Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Unter den Insassen waren auch drei Kinder, die bei der Kollision in der Nähe des Stadtteils St. Ilgen leicht verletzt wurden, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war ein mit einer fünfköpfigen Familie besetzter Kleinbus aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt.

B3 nach Frontalcrash mit sieben Verletzten komplett gesperrt

Die beiden Insassen des Autos und eine Person im Kleinbus wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Alle sieben Unfallbeteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B3 war zwischenzeitlich komplett gesperrt, am Abend wurde der Verkehr wieder freigegeben.