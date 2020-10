Unter dem Motto „Sicherer Schulweg“ hat die Polizei in den vergangenen Wochen an über 300 Schulen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis Kontrollen durchgeführt. Insgesamt stellten die Beamten mehr als 1.200 Fehlverhalten bei Eltern und Schülern fest, unter anderem Verstöße beim Halten und Parken, Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie das falsche Überqueren der Fahrbahn. 260 Schulkinder, 75 Fußgänger, 140 Radfahrer und 760 Autofahrer wurden beanstandet, es wurden knapp 100 Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Auch Geschwindigkeitskontrollen auf den Routen zu den Schulen wurden durchgeführt. Hier waren über 150 Autofahrer zu schnell unterwegs, so die Polizei.