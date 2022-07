"Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" wird 20 Jahre alt

per Mail teilen

Die Kommunale Kriminalprävention im Neckar-Odenwald-Kreis feiert Jubiläum. Vor 20 Jahren wurde der Verein "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" gegründet. Zur Jubiläumsveranstaltung in Buchen waren unter anderem die Bürgermeister der Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis eingeladen. Dabei sollte es auch eine Rückschau auf verschiedene Projekte geben, die der Verein ins Leben gerufen hat. So ehrt der Verein zum Beispiel seit 2008 Bürger, die sich für andere in Notsituationen eingesetzt haben, mit einem Zivilcourage-Preis. Außerdem startete der Verein das Projekt "Schutzengel für Kinder" und setzt sich außerdem gegen Alkoholmissbrauch und Raser ein.