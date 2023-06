Ein 45 Jahre alter Mann soll sich jahrelang an Kindern und Jugendlichen vergangen haben. Jetzt ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei.

Ein Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis sitzt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, soll er sich an 18 Jungen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren vergangen haben. Insgesamt geht es demnach um über 100 Fälle in den vergangenen zehn Jahren. Dem Mann werden sexueller Missbrauch und schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen.

Mann war in Verein im Rhein-Neckar-Kreis tätig

Der 45 Jahre alte Mann sei, so die Polizei, unter anderem über seine Tätigkeit in einem Verein im Rhein-Neckar-Kreis in Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen gekommen. Um was für einen Verein es sich handelt, teilte die Polizei auf SWR-Nachfrage nicht mit. Der Mann soll die ihm vorgeworfenen Taten teils auf Bildern und Videos festgehalten haben, so die Polizei.

Korrektur In einer früheren Version dieses Artikels haben wir von einem Jugendtrainer geschrieben, gegen den Polizei und Staatsanwaltschaft wegen sexuellen Missbrauchs ermitteln. Die Deutsche Presseagentur (dpa) hatte diese Bezeichnung verwendet, sie dann aber korrigiert. Dem SWR teilte die Polizei auf Nachfrage mit: "Dass es sich bei dem Mann um einen Jugendtrainer handelt, können wir nicht bestätigen."

Polizei findet in Wohnung tausende digitale Bilder und Video-Dateien

Als die Ermittler die Wohnung des Tatverdächtigen durchsuchten, fanden sie eigenen Angaben zufolge mehr als eine halbe Million digitale Bilder und 28.000 Video-Dateien. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten dem SWR mit, sie wollten keine konkreteren Angaben machen, um die Opfer zu schützen.