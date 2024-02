per Mail teilen

Ein Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis soll Kinder sexuell missbraucht und Kinderpornos besessen haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Mosbach Anklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Mosbach hat gegen einen Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis Anklage erhoben - wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und des Besitzes kinderpornographischer Inhalte. Das teilte die Behörde am Freitag mit.

Mann aus dem Odenwald in den USA zu Haftstrafe verurteilt

Der Familienvater war der Behörde zufolge Ende 2019 geschäftlich in die USA gereist. Am Flughafen hatten US-Beamte auf dem Handy des Mannes Kinderporno-Bilder entdeckt. Die Justizbehörden dort verurteilten ihn zu vier Jahren Haft. In diesem Zusammenhang hatte auch die Staatsanwaltschaft Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) angefangen, gegen den Mann zu ermitteln.

Kinderporno-Material in Haus des Beschuldigten

Tatsächlich fanden Beamte bei der Durchsuchung seines Hauses im Odenwald kinderpornographisches Material. Außerdem, so die Staatsanwaltschaft, soll er Kinder in seiner Wohnung sexuell missbraucht und das auch dokumentiert haben.

Beschuldigter in Untersuchungshaft, Prozesstermin unklar

Nachdem der Mann seine Haft in den USA verbüßt hatte, schoben ihn die US-Behörden im November 2023 nach Deutschland ab. Dort angekommen, wurde er dann aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) festgenommen. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Ein Gerichtsprozess gegen ihn werde "innerhalb der kommenden sechs Monate" beginnen, teilte die Staatsanwaltschaft auf SWR-Nachfrage mit.