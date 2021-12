Heidelberger Kriminalpolizei warnt vor "Sextortion"

per Mail teilen

Die Fälle häufen sich: Internet-Nutzer werden mit angeblichen oder auch mit echten Sex-Videos erpresst. Wer nicht zahlt, so die Drohung, wird öffentlich bloßgestellt.

Allein seit dem 20. November registrierten die Ermittler 20 Fälle in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher liegen. Meist bleibt es beim Versuch, aber drei Opfer haben in jüngster Zeit den eingeforderten Betrag von mehreren hundert Euro bezahlt, so die Polizei.

"Sex" plus "Extortion" ergibt "Sextortion"

Der Begriff "Sextortion" setzt sich aus "Sex" und "Extortion" (Erpressung) zusammen. Die Täter gehen dabei laut Polizei in zwei unterschiedlichen Varianten vor. Bei der sogenannten Spam-Variante verschicken die Täter ein Erpresserschreiben per Mail. Darin behaupten sie, von ihrem Opfer Sexvideos aufgenommen zu haben. Wenn das Opfer nicht zahlt, so die Drohung, würden die Videos veröffentlicht und/oder ihre Rechner gekapert.

Sexuelle Erpressung in zwei Varianten

Solche Mails werden oft als Spam-Mails verschickt, vermutlich in der Hoffnung, dass zu den Empfängern potentielle Pornografie-Konsumenten gehören, die sich dadurch eingeschüchtert fühlen. Die Mailadressen stammen meist aus Hackerangriffen oder gelangten durch Datenpannen in den Besitz der Kriminellen.

Wer wissen will, ob seine Mailadresse in der Vergangenheit schon mal bei einem Hackerangriff oder einer Datenpanne aufgetaucht ist, kann auf der Webseite www.haveibeenpwned nachschauen.

Laut Polizei kommt sexuelle Erpressung im Internet sehr häufig vor, meist sind Männer die Opfer picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Bei der sogenannten klassischen Sextortion-Variante nutzen die Erpresser dagegen echte Kontakte über Flirt- oder Dating-Portale. Durch geschickte Manipulationen bringen sie ihre Opfer dazu, sich vor der Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Dies wird dann aufgezeichnet und dient dazu, hohe Geldbeträge zu fordern.

In der Mehrzahl der Fälle werden Männer Opfer der Erpressungsversuche. Aber auch Frauen können betroffen sein, so die Polizei.

Aufklärungsquote liegt bei unter zehn Prozent

Im Jahr 2020 registrierten die Ermittler vom Polizeipräsidium Mannheim 69 Fälle. Ein Jahr zuvor waren es noch 40. In diesem Jahr sind es schon 63. Nicht einmal jeder zehnte Fall wird aufgeklärt.

Sextortion: Drahtzieher kommen meist aus dem Ausland

Die Drahtzieher sind laut Polizei meist in Banden organisiert, operieren vom Ausland aus - meist aus dem afrikanischen, osteuropäischen und südosteuropäischen Raum - oder nutzen sogenannte Bots, um ihre Erpresserschreiben per Mail zu verteilen.

"Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu. Im Zweifel: kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten."

Die Polizei rät, die Privatsphäre-Einstellungen beim Surfen im Internet regelmäig zu überprüfen, persönliche Daten nicht vorschnell herauszugeben und keinen Videochats mit Unbekannten zuzustimmen.

Weitere Tipps finden Sie hier.