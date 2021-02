Im Prozess wegen sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen hat das Heidelberger Landgericht den Angeklagten zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Der 38-Jährige hat laut Gericht die Tat weitgehend gestanden. Deshalb musste das Mädchen nicht im Prozess aussagen. Die 13-Jährige aus Leipzig hatte der Angeklagte über eine Whats-App-Gruppe mit sado-masochistischer Ausprägung kennengelernt. Bei einem Treffen soll er sie gefesselt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Er habe sein Opfer allerdings gehen lassen, als sie sagte, dass sie keinen Sex mit ihm wollte, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann soll auch kinderpornographisches Material in die Whats-App-Gruppe eingestellt haben, so die Staatsanwaltschaft.