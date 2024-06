Neckar-Odenwald-Kreis: Polizei schnappt mutmaßlichen Serieneinbrecher

Drei Einbrüche ins Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises, dazu weitere acht Einbrüche oder Einbruchsversuche: Jetzt hat die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen.

Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) einen mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Der 48 Jahre alten Mann soll seit über einem Monat für mindestens elf Einbrüche oder Einbruchsversuche im Neckar-Odenwald-Kreis und in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) verantwortlich sein. Laut Polizei brach der Mann unter anderem drei Mal ins Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises ein, außerdem in eine Lackiererei und in eine Mosbacher Firma. Bei den Einbrüchen entstand demnach ein Schaden von insgesamt rund 25.000 Euro.

Mutmaßlicher Serieneinbrecher teilweise geständig

Der 48-Jährige sei zum Teil geständig gewesen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde am Donnerstag dem Haftrichter des Mosbacher Amtsgerichts vorgeführt. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Polizei kam dem Mann eigenen Angaben zufolge durch Spuren an den Tatorten und "anhand umfangreicher Ermittlungen" auf die Spur. Den Beamten sei es gelungen, "Verbindungen zwischen den einzelnen Taten herzustellen".