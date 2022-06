Die Mannheimer Fahrradschrauber: Die Werkstatt

Im Mannheimer Stadtteil Jungbusch gibt es seit 13 Jahren Basement Bikes. Der Laden wurde in einem Keller gegründet, belegt aber längst einen ganzen Hinterhof und wird von vier jungen Männern gemeinsam betrieben. In Mannheim ist das Schrauberkollektiv eine feste Größe, mit Fahrradchecks, sozialpädagogischen Fahrradgruppen und Selbstschraubernachmittagen. Und natürlich eine beliebte Anlaufstelle, wenn das Fahrrad mal wieder kaputt ist.

Die Zahlen steigen ständig: 81 Millionen Fahrräder stehen in den Garagen, Kellern oder Hinterhöfen in Deutschland und immerhin 70 Prozent der Menschen benutzen ihr Fahrrad auch, wenigstens gelegentlich. Fahrradfahren boomt. Dementsprechend viel zu tun haben auch die Fahrradläden. Im Mannheimer Stadtteil Jungbusch gibt es seit 13 Jahren Basement Bikes. Der Laden wurde in einem Keller gegründet, belegt aber längst einen ganzen Hinterhof und wird von vier jungen Männern gemeinsam betrieben. In Mannheim ist das Schrauberkollektiv eine feste Größe, mit Fahrradchecks, sozialpädagogischen Fahrradgruppen und Selbstschraubernachmittagen. Und natürlich eine beliebte Anlaufstelle, wenn das Fahrrad mal wieder kaputt ist.