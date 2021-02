Die flächendeckende Sequenzierung positiver Covid-19-Proben läuft in Baden-Württemberg an. Universitätsklinika und private Labore bauen aktuell die notwendige Logistik auf. Die Landesregierung rechnet mit tausenden Proben.

In einer Information aus dem baden-württembergischen Staatsministerium heißt es, Einrichtungen in Freiburg, Heidelberg und Tübingen und das Landesgesundheitsamt haben in Zusammenarbeit mit ihren Partnern bereits rund 1.000 positive Proben vollständig sequenziert. Dabei seien sowohl die in Großbritannien als auch die in Südafrika erstmals beschriebenen Mutationen, die eine höhere Infektiosität aufweisen, in Baden-Württemberg gefunden worden.

"Es ist von entscheidender Bedeutung, möglichst schnell, verlässlich und flächendeckend mehr zu wissen. Nur so können wir die Verbreitung von Covid-19 eindämmen." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident Baden-Württemberg

Alle positiven Proben sequenzieren

Ministerpräsident Winfried Kretschmann betonte, er sei dankbar, dass sich ein breites Netzwerk der Universitätsklinika und Labore im Land zusammengeschlossen hätten, um möglichst viele positive Proben auf Mutationen zu untersuchen. Man habe in Baden-Württemberg die Kapazitäten, in wenigen Tagen 100 Prozent der positiven Proben zu analysieren, so Kretschmann am Montag in Stuttgart.

Schulterschluss zwischen Uniklinika und außeruniversitärer Forschung

Die Universitätsklinika in Heidelberg und Tübingen, so die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), seien in Zusammenarbeit mit dem European Molecular Biology Laboratory (EMBL) und dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg, sowie mit dem DFG-Sequenzierzentrum in der Lage, mehrere Tausend Proben in der Woche zu sequenzieren.

"Die nun aufgebaute Struktur wird uns jetzt und auch für die Zukunft helfen." Theresia Bauer (Grüne), Wissenschaftsministerin Baden-Württemberg

Daten sollen schnell ans Robert-Koch-Institut gehen

Alle Daten würden schnell an das Robert-Koch-Institut gemeldet, so Bauer. Baden-Württemberg trage so dazu bei, eine Übersicht über die Verbreitung des Virus und der Mutationen in Deutschland zu erhalten. Das Land rechnet derzeit mit bis zu 10.000 positiven Proben pro Woche. Die sollen durch die Sequenzierung nicht nur auf die beiden bislang bekannten, sondern auf alle Virusvarianten und neu auftretenden Veränderungen hin untersucht werden.

Der Bund bezahlt laut der aktuellen Testverordnung die Untersuchung von fünf Prozent der positiven Proben. Für den Rest kommt das Land auf und stellt dafür 31,5 Millionen Euro bereit.