Sonderbriefmarke für Sepp Herberger

per Mail teilen

Vor 125 Jahren wurde Sepp Herberger geboren. Der Mannheimer Macher des "Wunders von Bern" wird aus diesem Anlass mit einer Sonderbriefmarke geehrt.

Bundesfinanzministerium

Die Deutsche Post gibt zum 1. März eine Sonderbriefmarke aus Anlass des 125. Geburtstages von Herberger heraus. Auf ihr ist als Motiv ein Fußball zwischen zwei Spielern und Sepp Herbergers legendäres Zitat "Das Runde muss ins Eckige" abgebildet. Am 28. März hätte der in Mannheim geborene legendäre Fußballlehrer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sein 125. Lebensjahr vollendet.

Frankierung passt zu Standardbrief

Die Briefmarke hat einen Porto-Wert von 85 Cent, mit dem zum Beispiel ein Standardbrief frankiert werden kann. Alle Sonderbriefmarken werden vom Bundesfinanzministerium herausgegeben.

Herberger betreute die DFB-Auswahl in 162 Länderspielen, feierte dabei 92 Siege bei 26 Unentschieden und 44 Niederlagen. Der Sieg im WM-Endspiel 1954 gegen Ungarn ging als "Wunder von Bern" in die Geschichte ein. Herberger wohnte zuletzt in Weinheim-Hohensachsen und verstarb 1977 im Alter von 80 Jahren.

Sepp Herberger mit Fritz Walter SWR

Herbergers Fußball-Weisheiten für die Ewigkeit

Mit Herbergers Weisheiten lassen sich laut Bundesfinanzministerium die im Prinzip einfachen Abläufe eines Fußballspiels unkompliziert erklären. Die Sprüche "Elf Freunde müsst ihr sein“ und "Das nächste Spiel ist immer das schwerste" hat Herberger ebenso geprägt wie die Aussage "Das Runde muss ins Eckige“, die jetzt auf der Sondermarke verewigt wird.

DFB gründete zum 60. Geburtstag die Sepp-Herberger-Stiftung

Für seine Verdienste hatte Sepp Herberger anlässlich seines 60. Geburtstags den Goldenen Verdienstorden des DFB und 1962 das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse erhalten. Der Deutsche Fußball-Bund gründete die nach ihm benannte die Sepp-Herberger-Stiftung. Zu ihren Zielen gehört es nach eigenen Angaben, sich um die Resozialisierung von Strafgefangenen und in Not geratene Fußballer zu kümmern sowie den Nachwuchs in Schulen und Vereinen zu fördern.