Seniorin in Tiefgarage überfallen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Überfall auf eine 60-jährige Frau in einer Tiefgarage in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis). Den Angaben zufolge hatte die Frau am Sonntagnachmittag gerade Geld von einem Geldautomaten abgehoben und war zu ihrem Auto in der Tiefgarage unterwegs. Als sie eingestiegen war, trat laut Polizei ein Unbekannter an sie heran, öffnete die Autotür, bedrohte die Frau mit einem Messer und forderte Bargeld, EC-Karte und Geheimnummer. Nachdem sie dem Mann alles ausgehändigt hatte, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.