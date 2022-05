per Mail teilen

Beim Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto am Samstagabend in Mannheim ist die 74-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte die Frau mit ihrem Wagen die Straßenbahngleise überqueren und übersah dabei die Bahn. Die Bahn rammte das Auto der Seniorin, so dass die Feuerwehr sie später befreien musste.