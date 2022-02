Seniorin mit üblem Trick betrogen

per Mail teilen

In Bammental ist eine Seniorin Trickbetrügern zum Opfer gefallen. Sie übergab Münzen, Schmuck, Uhren und Ketten im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro an einen Unbekannten. Zuvor hatten die Betrüger ihr am Telefon vorgemacht, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Sie brauche zur Abwendung einer langjährigen Haftstrafe 200.000 Euro. Die Frau war durch ein mehrstündiges Telefongespräch mürbe gemacht worden, berichtet die Polizei. Kurz danach fiel ihr auf, dass sie betrogen wurde und verständigte die Polizei. Die Fahndung verlief ergebnislos. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ungefähr 1,70 Meter groß, weiße FFP2-Maske, kurze schwarze gelockte Haare, 30 bis 40 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild, kräftige Statur, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit einem schwarzen Kurzmantel.