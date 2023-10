Wenn Jugendliche ihren Großeltern den Umgang mit Smartphone und PC beibringen wollen, geht das oft schief. In Buchen lassen sich deshalb Senioren selbst zu Experten für ihresgleichen ausbilden.

Computer, Laptop, Tablet, Smartphone - alles längst nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag. Das gilt schon lange nicht mehr nur für Jüngere. Wer heute 70 plus ist, sollte sich zumindest ein bisschen auskennen in all diesen Dingen. Aber wenn sich die 80-jährige Großmutter von ihrem 20-jährigen Enkel das Smartphone erklären lässt, funktioniert das nicht immer, denn die Jungen setzen einfach viel zu viel voraus.

Beste Lehrer für Senioren sind: Senioren

Die besten Lehrer für Senioren seien Senioren, sagen die Veranstalter. Und zwar solche, die schon fit sind in Sachen Computer. Sie können sich vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg zu "Senioren-Medien-Mentoren" ausbilden lassen.

Kurse für Medien-Mentoren in der Buchener Volkshochschule

Medien-Mentoren-Kurs für Senioren in Buchen SWR

Ein Dutzend älterer Männer und Frauen haben genau das getan: In einem Computerraum der Volkshochschule Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis). Es geht dort um starke und schwache Passwörter, um Android und iOS, um WLAN-Zugänge und mobile Netzwerke - Themen, um die auch Uschi Lieser lange einen großen Bogen gemacht hat. Bis die 72-Jährige entschied, das könne so nicht weitergehen.

Sie legte sich einen Laptop zu, tauchte in die Geheimnisse der digitalen Welt ein und fand Spaß daran. Um ihr Wissen weiterzugeben, machte sie beim Mentoren-Kurs mit. Am Ende gibt es ein Zertifikat, das sie als Senioren-Medien-Mentorin ausweist.

Die Senioren erhalten nach der dreitägigen Ausbildung ein Zertifikat SWR

Geleitet wird die dreitätige Ausbildung von Jürgen Schuh. Der Ansatz, Senioren von ihresgleichen betreuen zu lassen, habe sich als erfolgreich herausgestellt, sagt er. Sie wüssten genau, wo die Fallstricke für ältere Menschen liegen, die sich neu an solche Geräte herantasten.

Möglicher Einsatzort: Seniorenheime

Der 75jährige Joachim Falz zum Beispiel war mal Multimediaberater an einer Schule, kennt sich immer noch mit Computern aus und hat selbst schon Kurse im Mehrgenerationenhaus gegeben. Jetzt will er das Zertifikat als offizieller Senioren-Medien-Mentor. Damit will er dann nochmal ganz neu durchstarten, vor allem in Seniorenheimen.