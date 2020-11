per Mail teilen

Nicht das klassische Diebesgut: Die Polizei hat einen mutmaßlichen Seriendieb von Kaugummiautomaten gefasst. Der 72-Jährige wurde offenbar auf frischer Tat ertappt.

Imago imago images / Arnulf Hettrich

Eine Zeugin hatte den Mann am Mittwoch in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) mit Hammer und Schraubenzieher an dem Kaugummiautomaten hantieren sehen. Die herbeigerufenen Polizeibeamten kontrollierten das Auto des Seniors. Darin: acht Kaugummi-Automaten sowie Werkzeug und zahlreiche Schlüssel.

Kaugummiautomaten : Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Gegen den Mann werde nun wegen des Verdachts des Diebstahls in besonders schwerem Fall ermittelt, so die Polizei. Die Beamten stellten das mögliche Diebesgut sicher, ließen den Mann aber wieder gehen. Was er mit den Automaten vorhatte, ist nicht bekannt.