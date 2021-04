Bei einem tragischen Unfall im Mörlenbacher Ortsteil Vöckelsbach (Kreis Bergstraße) ist ein 88 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich der Mann am Donnerstagnachmittag von außen in seinen Wagen hineingebeugt - offenbar um die Zündung einzuschalten. Dabei drehte er den Zündschlüssel vermutlich so weit, dass sich das Auto ungewollt in Bewegung setzte. Der 88-Jährige wurde von dem Fahrzeug zum Teil überrollt. Der schwerverletzte Mann kam ins Krankenhaus. Dort starb er in der vergangenen Nacht.